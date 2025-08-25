US Open 2025, Giacomo Naldi nell’angolo di Passaro: prosegue la collaborazione

Il sodalizio tra Francesco Passaro e Giacomo Naldi prosegue anche agli US Open 2025. Il fisioterapista, fino allo scorso anno nel team di Jannik Sinner, ha intrapreso la nuova avventura al fianco del tennista perugino nel mese di maggio, ufficializzandola agli Internazionali BNL d’Italia. Ovviamente la collaborazione non prevede che ogni settimana Naldi viaggi e quindi la sua presenza nell’angolo di Campo 5 durante la sfida di primo turno dello US Open che vede Passaro opposto a Flavio Cobolli è una piacevole conferma.

“Mi ha aiutato nella riabilitazione dell’infortunio e devo ringraziarlo perché sono tornato abbastanza in forma. Per il resto stiamo vedendo, ma sono molto volenteroso nel continuare con lui. Credo che eventuali polemiche non mi riguardino anche perché non so bene cosa sia successo. Credo che Giacomo sia un professionista ed è questo quello che conta”, aveva detto Passaro proprio a Roma. La scorsa settimana l’allievo di Tarpani è stato l’unico azzurro in grado di superare le qualificazioni, guadagnandosi così il terzo main draw Slam della sua stagione.

In questa edizione del torneo newyorkese si è rivisto anche Umberto Ferrara, che è tornato ad essere il preparatore di Sinner dopo l’addio dell’altoatesino a Marco Panichi. Con quest’ultimo se ne è andato anche Ulises Badio, ma lo slot di fisioterapista non è stato ancora coperto dall’azzurro. A New York però c’è l’osteopata Andrea Cipolla.