Media greci: Djokovic pronto a investire 20 milioni per un centro sportivo

La presenza di Novak Djokovic in Grecia sembra destinata a consolidarsi. Dopo l’arrivo dell’ATP 250 di Atene e il crescente interesse del campione serbo per il Paese, spunta ora un nuovo progetto di grande rilievo. Secondo quanto riportato dal media greco Tennis24gr, Djokovic sarebbe pronto a investire circa 20 milioni di euro a Elliniko, città a sud di Atene, dove vorrebbe rinnovare un centro sportivo con campi da tennis, padel e pickleball, uno dei più ambiziosi progetti di riqualificazione urbana dell’area mediterranea.

OLTRE 20 CAMPI DA TENNIS, PADEL E PICKLEBALL

L’importante investimento servirebbe per acquisire il Tennis & Racket Sports Club di Elliniko, un complesso sportivo di grandi dimensioni che comprende oltre 20 campi tra tennis, padel e pickleball, coprendo quindi tutte le principali discipline con racchetta. L’obiettivo di Djokovic sarebbe quello di dare vita a una vera e propria accademia internazionale, capace di abbracciare l’intera area mediterranea e di accogliere giovani talenti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita sportiva e professionale. Un progetto che conferma, ancora una volta, il forte legame tra il campione serbo e la Grecia.