Coppa Davis: l’Italia chiude il 2025 al primo posto nel ranking mondiale

La terza Coppa Davis consecutiva conquistata a Bologna in finale contro la Spagna permette all’Italia di rimanere in cima al ranking mondiale per nazioni. Un posto che la nazionale capitanata da Filippo Volandri mantiene dalla seconda ‘Insalatiera’ della sua storia conquistata nel 2023. Inoltre, dal 2001 l’Italia è la decima nazione a riuscire a difendere tale posizione per più anni consecutivi insieme con Argentina, Australia, Canada, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Russia e Spagna. La finale ottenuta in questa stagione permette alla Spagna di salire al terzo posto del ranking preceduta dalla Germania semifinalista. Da segnalare anche il considerevole balzo in avanti fatto dal Belgio che passa dall’undicesima alla quinta posizione.
RANKING PER NAZIONI – LA TOP 10
- Italia
- Germania
- Spagna
- Australia
- Belgio
- Paesi Bassi
- USA
- Francia
- Canada
- Argentina e Repubblica Ceca
COPPA DAVIS 2026 – GLI APPUNTAMENTI
Primo turno di qualificazione: 6/7/8 febbraio 2026
Secondo turno di qualificazione: 18/19/20 settembre 2026
Final Eight: dal 24 al 29 novembre 2026