Finals Coppa Davis 2025, le scelte dei capitani per Francia-Belgio: ecco chi gioca

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Francia-Belgio dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A un’ora dall’inizio degli incontri sciolte le riserve: il primo singolare sarà tra Moutet e Collignon, mentre a seguire scenderanno in campo Rinderknech e Bergs. Ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

IL PROGRAMMA DI FRANCIA-BELGIO

Ore 16:00 – Corentin Moutet (FRA) vs Raphael Collignon (BEL)

a seguire – Arthur Rinderknech (FRA) vs Zizou Bergs (BEL)

a seguire – Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) (i capitani possono cambiare le scelte prima del doppio)