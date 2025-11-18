Coppa Davis

Finals Coppa Davis 2025, le scelte dei capitani per Francia-Belgio: ecco chi gioca

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Raphael Collignon - Foto Patrick Hamilton/Belga/Ipa
Belgian Raphael Collignon pictured in action duringa a tennis match between Belgian Collignon and Australian De Minaur, during the qualifier of the Davis Cup, Saturday 13 September 2025, in Sydney, Australia. Belgium and Australia will compete this weekend in the second round of the Davis Cup qualifiers. BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON (Photo by PATRICK HAMILTON/Belga/Sipa USA)

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Francia-Belgio dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A un’ora dall’inizio degli incontri sciolte le riserve: il primo singolare sarà tra Moutet e Collignon, mentre a seguire scenderanno in campo Rinderknech e Bergs. Ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

IL PROGRAMMA DI FRANCIA-BELGIO

Ore 16:00 – Corentin Moutet (FRA) vs Raphael Collignon (BEL)
a seguire – Arthur Rinderknech (FRA) vs Zizou Bergs (BEL)
a seguire –  Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) (i capitani possono cambiare le scelte prima del doppio)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS