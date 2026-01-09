Sinner e Alcaraz giocano a ping pong prima dell’esibizione in Corea (VIDEO)

Alla vigilia della sfida d’esibizione a Seul, in Corea del Sud, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno già avuto modo di sfidarsi con una racchetta in mano. Dopo la conferenza stampa, i due si sono infatti ritrovati di fronte a un tavolo da ping pong e hanno dato vita a una simpatica sfida.
Circondati da una nutrita folla, l’azzurro e lo spagnolo si sono affrontati in quello che può essere considerato una sorta di mini-antipasto in vista della partita vera e propria. Nel video pubblicato sui social, a vincere lo scambio è stato Sinner, che ha beneficiato di un rovescio messo in rete da Carlos, il quale si è disperato. Inutile dire che se la sono cavata particolarmente bene: d’altronde si tratta sempre di uno sport di racchetta e dei due migliori tennisti al mondo. Di seguito il video.
Jannik Sinner of Italy and Carlos Alcaraz of Spain play table tennis during the welcome event after press conference at the Hyundai Card Headquarter in Seoul, South Korea.
