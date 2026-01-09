Sinner e Alcaraz giocano a ping pong prima dell’esibizione in Corea (VIDEO)

Alla vigilia della sfida d’esibizione a Seul, in Corea del Sud, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno già avuto modo di sfidarsi con una racchetta in mano. Dopo la conferenza stampa, i due si sono infatti ritrovati di fronte a un tavolo da ping pong e hanno dato vita a una simpatica sfida.

Circondati da una nutrita folla, l’azzurro e lo spagnolo si sono affrontati in quello che può essere considerato una sorta di mini-antipasto in vista della partita vera e propria. Nel video pubblicato sui social, a vincere lo scambio è stato Sinner, che ha beneficiato di un rovescio messo in rete da Carlos, il quale si è disperato. Inutile dire che se la sono cavata particolarmente bene: d’altronde si tratta sempre di uno sport di racchetta e dei due migliori tennisti al mondo. Di seguito il video.