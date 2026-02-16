ATP 500 Doha 2026: bene Medvedev, avanzano anche Fils e Mensik

Nella prima giornata del torneo ATP 500 di Doha si sono giocati i primi match dei sedicesimi di finale, caratterizzati da risultati in linea con le attese della vigilia, a partire dall’agevole vittoria di Jannik Sinner su Tomas Machac. Ecco il recap della giornata:

OK MEDVEDEV E POPYRIN

Vince all’esordio Danil Medvedev, autore di una prestazione convincente contro il cinese Shang, numero 261 ed entrato in tabellone usufruendo del ranking protetto. Vittoria mai in discussione per il russo, capace di chiudere agilmente il match in 77 minuti col punteggio di 6-4 6-2

In mattinata ad aprire il programma sul campo centrale è stata la vittoria di Alexei Popyrin contro la wild card locale Zayid, sconfitto nettamente per 6-0 6-2. Ben più ostica sulla carta sarà la sfida di secondo turno per l’australiano, il quale affronterà il numero 2 del mondo Jannik Sinner.

AVANZANO I FRANCESI

Esordio vincente anche per Arthur Fils, che ha avuto ragione in tre set del polacco Majchrzak, battuto dopo oltre due ore di gioco per 6-7(5) 6-3 6-4. Possibile derby ai sedicesimi per il transalpino, che affronterà il vincente della sfida tra Halys e Carreno-Busta. Tutta francese è stata anche la sfida disputatasi tra Royer, numero 60 del mondo, e Hugues Herbert, con quest’ultimo sconfitto in un’ora di gioco per 6-0 6-3.

MENSIK CON DIFFICOLTÀ

Chiude il recap della giornata la vittoria di Jakub Mensik sul britannico Choinski, battuto a fatica in un match di quasi due ore e venti minuti per 6-7(6) 6-2 6-4. Il ceco, numero 6 del seeding, affronterà al secondo turno il vincente della sfida tra il cinese Zhang e lo spagnolo Carballes Baena.