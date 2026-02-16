WTA 1000 Dubai 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 febbraio. Esordio per Paolini

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 17 febbraio del WTA 1000 di Dubai. Esordio per Jasmine Paolini in una sfida non facile contro la filippina Alexandra Eala. In campo anche la campionessa dell’Australian Open, Elena Rybakina opposta alla qualificata Kimberly Biller. Match non scontato quello tra Gauff e Kalinskaya.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Center Court
ore 8.oo – (Q) Gracheva vs (4) Pegula
a seguire – (5) Andreeva vs Kasaktina
a seguire – (3) Gauff vs Kalinskaya
non prima delle 16.00 – (1) Rybakina vs (Q) Birrell
a seguire – Eala vs (6) Paolini
New Court 1
ore 8.oo – (8) Alexandrova vs Linette
a seguire – Mertens vs (14) Navarro
non prima delle 11.00 – (LL) Ruzic vs (LL) Zakharova
a seguire – Badosa vs (7) Svitolina
a seguire – (10) Noskova vs Cirstea
Court 2
ore 8.00 – (LL) Stearns vs (12) Tauson
a seguire – (9) Bencic vs (WC) Beljek
non prima delle 11.00 – (Q) Seidel vs Cristian
Court 4
secondo match dalle 8.00 – (16) Jovic vs Shnaider