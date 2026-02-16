NewsWta

WTA 1000 Dubai 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 febbraio. Esordio per Paolini

By Lapo Castrichella
Jasmine Paolini all'Australian Open 2026
Jasmine Paolini 2 - Foto PSNEWZ/SIPA / IPA

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 17 febbraio del WTA 1000 di Dubai. Esordio per Jasmine Paolini in una sfida non facile contro la filippina Alexandra Eala. In campo anche la campionessa dell’Australian Open, Elena Rybakina opposta alla qualificata Kimberly Biller. Match non scontato quello tra Gauff e Kalinskaya.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Center Court

ore 8.oo – (Q) Gracheva vs (4) Pegula
a seguire – (5) Andreeva vs Kasaktina
a seguire – (3) Gauff vs Kalinskaya

non prima delle 16.00 – (1) Rybakina vs (Q) Birrell
a seguire – Eala vs (6) Paolini

New Court 1

ore 8.oo – (8) Alexandrova vs Linette
a seguire – Mertens vs (14) Navarro

non prima delle 11.00 – (LL) Ruzic vs (LL) Zakharova
a seguire – Badosa vs (7) Svitolina
a seguire – (10) Noskova vs Cirstea

Court 2 

ore 8.00 – (LL) Stearns vs (12) Tauson
a seguire – (9) Bencic vs (WC) Beljek

non prima delle 11.00 – (Q) Seidel vs Cristian

Court 4 

secondo match dalle 8.00 – (16) Jovic vs Shnaider

 

 

 

