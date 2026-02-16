Sinner-Popyrin in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno ATP 500 Doha 2026

Jannik Sinner sfiderà Alexei Popyrin nel match valido per il secondo turno dell’ATP 500 di Doha 2026. Dopo aver superato Tomas Machac per xxxx al primo turno, per Jannik Sinner è già tempo di pensare alla prossima sfida. Ad attendere il n.2 del mondo c’è Alexei Popyrin che nel suo primo turno ha sconfitto la wild card qatariota Mubarak Shannan Zayid per 6-0 6-2.

Sono solo due i precedenti tra l’italiano e l’australiano; il primo incontro fu al Masters 1000 di Madrid nel 2021 dove fu l’attuale n.53 del mondo ad avere la meglio per 7-6(5) 6-2, vittoria più recente invece per l’azzurro che nello scorso Us Open ha lasciato solo sette giochi all’avversario in tre set, 6-3 6-2 6-2 il risultato finale.

SINNER AL SECONDO TURNO: DATA E ORARIO

Il match di secondo turno tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin all’ATP 500 di Doha, andrà in scena tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.