WTA 1000 Dubai: ritiro Krejcikova dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Barbora Krejcikova non giocherà il match di secondo turno contro Amanda Anisimova nel WTA 1000 di Dubai. La tennista ceca dopo aver superato al primo turno in due set Anastasia Pavlyuchenkova per 6-4 6-4, non scenderà in campo per il suo secondo match sul cemento di Dubai a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Si presume possa essere un problema avvenuto solo adesso, visto che nel primo match non aveva mostrato. nessun tipo di problema fisico. Continua così il torneo Amanda Anisimova che sfiderà Janice Tjen.
RITIRO KREJCIKOVA, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?
Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.