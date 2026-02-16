ATP 500 Doha 2026, Bublik dà forfait: il motivo e come cambia il tabellone di Sinner

Alexander Bublik non prenderà parte all’ATP 500 di Doha 2026. Poche ore dopo l’inizio degli incontri del tabellone principale, il tennista kazako ha annunciato il forfait. Al suo posto è stato ripescato il lucky loser Quentin Halys, che affronterà al primo turno lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Reduce dalla semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam e da un avvio di stagione particolarmente intenso, Bublik ha preferito concentrarsi sul recupero optando per una settimana di riposo. Confermata per il momento la sua presenza nell’ATP 500 di Dubai, in programma la prossima settimana.

TABELLONE ATP DOHA

Come cambia il tabellone di Sinner

Il ritiro di Bublik fa indirettamente felice anche Jannik Sinner. Accreditato della terza testa di serie, il kazako era infatti l’insidia principale sul cammino del numero 2 al mondo verso la finale. Dal lato di tabellone di Jannik, dunque, rimangono la sesta e l’ottava forza del seeding, vale a dire i cechi Jakub Mensik e Jiri Lehecka. Se prima l’azzurro era favorito per raggiungere l’atto conclusivo, ora lo è ancora di più.