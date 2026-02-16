ATP 500 Rotterdam 2026, de Minaur: “Il mio sogno è vincere uno Slam”

Con la vittoria dell’ATP 500 di Rotterdam, Alex de Minaur ha ottenuto il suo undicesimo titolo in carriera. Il raggiungimento della sesta posizione nel ranking e le continue ottime prestazioni nel tour, lo hanno inquadrato come tennista di ottimo livello.

Le sue ambizioni, però, lo spingono ancora più in alto, sognando il trofeo più desiderato da ogni tennista, un Major: “Durante tutta la mia carriera ho preferito che le mie azioni parlino per me, ma non nego che il mio sogno sia vincere uno Slam e farò tutto il possibile per realizzarlo”. Lo scoglio dei quarti di finale (7) negli Slam rimane, per ora, un ostacolo invalicabile per l’australiano.

La sconfitta piuttosto netta con Carlos Alcaraz all’Australian Open ha rappresentato uno stop pesante per il classe ’99, che però guarda speranzoso verso il futuro: “La sconfitta subita con Carlos in Australia è stata dura, ma mi sono ripreso rapidamente e l’anno è lungo. Restano tre Slam e nove Masters 1000, quindi intendo fare un passo avanti e conquistare il titolo in uno di quegli eventi”.

Migliorare ogni aspetto è importante nel percorso di crescita di ogni giocatore. Per de Minaur, al momento, la battuta costituisce un elemento da perfezionare se vuole raggiungere il massimo del livello: “Per me è essenziale vedere che il mio servizio faccia danni. Ottenere più punti gratuiti moltiplica le mie possibilità di vincere un torneo importante. Penso che sia stato un grande fattore limitante nei miei confronti con i migliori”.