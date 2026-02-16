Jasmine Paolini riparte da Dubai: “Ricordi fantastici, spero di giocare un buon torneo”

Dopo la prematura sconfitta a Doha, Jasmine Paolini ripartirà dal WTA 1000 di Dubai. E proprio a Dubai, due anni fa – con la vittoria in tre set su Anna Kalinskaya – l’azzurra diede inizio al suo viaggio che la consacrò tra le migliori tenniste del circuito.

I ricordi, per Jas, riaffiorano nitidi: “Qui ho ricordi fantastici. È stato il primo grande titolo che ho vinto – afferma la numero 8 del ranking ai microfoni di SuperTennis -. Da qui penso di aver iniziato a credere di più in me stessa, a giocare meglio, a essere più costante. È un posto speciale che non dimenticherò mai. Spero che anche quest’anno riuscirò a giocare un buon torneo”.

Voglia di riscatto

Negli Emirati, Jasmine arriva con la voglia di riscatto in un 2026 ancora incolore. La sconfitta al terzo turno dell’Australian Open contro Iva Jovic e la più recente eliminazione ai sedicesimi di finale contro Maria Sakkari al WTA 1000 di Doha non sono ancora andate giù alla trentenne toscana. E quale torneo, se non Dubai, per riscattarsi e ripartire come solo lei sa fare: “Sono arrivata ieri e ho sentito che le condizioni sono piuttosto diverse rispetto a Doha, quindi sto cercando di adattarmi un po’ e vedremo come andrà la partita. Spero di poter trarre da questi due giorni di allenamento le migliori sensazioni per poi scendere in campo nel mio primo turno“.

L’esordio della numero 1 d’Italia, previsto per martedì 17 febbraio sarà contro Alexandra Eala, tennista non solo in gran forma — come dimostra la vittoria al primo turno contro Hailey Baptiste — ma che può anche godere dello straordinario supporto di una comunità filippina sempre presente al suo seguito. “Alex è un talento incredibile e qui penso che riceverà un grande supporto dalla comunità di Dubai. Sarà una partita bellissima da vedere, credo. Cercherò di preparare al meglio la tattica per il mio primo match”.