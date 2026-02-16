AtpNews

ATP 500 Rio 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 16 febbraio

Alejandro Tabilo - Foto Yuri Serafini
Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 16 febbraio del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. All’esordio nel torneo, sul campo principale “Guga Kuerten”, il beniamino di casa Joao Lucas Reis da Silva affronterà il tedesco Yannick Hanfmann. La testa di serie numero sette Daniel Altmaier se la vedrà, invece, con Dusan Lajovic sul campo 2.

Il programma di lunedì 16 febbraio

Quadra Guga Kuerten

Secondo match a partire dalle ore 20:30 (WC) Heide vs Kopriva

A seguire Hanfmann vs (WC) Reis da Silva

Quadra 1

A partire dalle ore 20:30 Garin vs Tirante

A seguire Tabilo vs Nava

A seguire (Q) Marcondes vs Buse

Quadra 2

A partire dalle ore 22:00 (LL) Lajovic vs (7) Altmaier

