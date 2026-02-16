ATP 500 Rio 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 16 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 16 febbraio del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. All’esordio nel torneo, sul campo principale “Guga Kuerten”, il beniamino di casa Joao Lucas Reis da Silva affronterà il tedesco Yannick Hanfmann. La testa di serie numero sette Daniel Altmaier se la vedrà, invece, con Dusan Lajovic sul campo 2.
Il programma di lunedì 16 febbraio
Quadra Guga Kuerten
Secondo match a partire dalle ore 20:30 (WC) Heide vs Kopriva
A seguire Hanfmann vs (WC) Reis da Silva
Quadra 1
A partire dalle ore 20:30 Garin vs Tirante
A seguire Tabilo vs Nava
A seguire (Q) Marcondes vs Buse
Quadra 2
A partire dalle ore 22:00 (LL) Lajovic vs (7) Altmaier