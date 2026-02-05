Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Sinner controlla il biglietto ai passeggeri in stazione (VIDEO)

A Jannik Sinner non manca il sorriso. Dopo la sconfitta in semifinale all’Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, il numero 1 azzurro è rientrato in Italia ed è stato immortalato nel suo “nuovo” impegno fuori dal tennis.

Alla stazione di Milano Centrale, armato di obliteratrice e accompagnato dalla campionessa paralimpica Bebe Vio, l’altoatesino si è reso protagonista di un simpatico siparietto. Si è improvvisato controllore, cimentandosi nella timbratura dei biglietti per i passeggeri del treno ACG. L’iniziativa rientra in una campagna promozionale di Nike, in collaborazione con Strava, ed è collegata all’evento “All Conditions Express”, andato in scena proprio nel capoluogo lombardo.

Il quattro volte campione Slam si sta concedendo una breve pausa al rientro dal Major australiano per tornare poi in campo nell’ATP 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio. Di seguito il video.