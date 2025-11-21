Finals Coppa Davis 2025, formazioni ufficiali Italia-Belgio: le scelte dei capitani, ecco chi gioca

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Italia-Belgio, semifinale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna. A un’ora dall’inizio degli incontri sciolte le riserve e non c’è alcuna sorpresa rispetto alle formazioni deei quarti: il primo singolare sarà tra Berrettini e Collignon, mentre a seguire scenderanno in campo Cobolli e Bergs. In caso di eventuale arrivo al doppio decisivo, sembra scontato vi possano essere due coppie di ottimi doppisti come Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen. In ogni caso, ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.

IL PROGRAMMA DI ITALIA-BELGIO

Ore 16:00 – Berrettini vs Collignon

a seguire – Cobolli vs Bergs

ev. a seguire – Bolelli/Vavassori vs Gille/Vliegen (con possibilità di cambiare)