Simone Vagnozzi: “ATP Finals epilogo di una stagione incredibile”

“Un’annata piena di successi, ma anche complicata e con momenti difficili, dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli a volte impercettibili. Bravo Jannik, che è il primo a non volersi accontentare. Grazie Jannik e grazie a tutto il team”. Così, sul suo profilo Instagram, Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, in un post a chiusura dell’incredibile 2025 disputato dall’altoatesino. Quattro finali Slam, di cui due vinte, sei titoli conquistati (Australian Open, Wimbledon, Atp 500 Pechino, Atp 500 Vienna, Masters 1000 Parigi, Atp Finals) e dieci finali su dodici tornei disputati da Sinner, protagonista di un’annata memorabile, a cui è mancato solamente il primo posto in classifica Atp a fine 2025. Settimane di riposo per il numero 2 del mondo, che a dicembre inizierà la preparazione in vista del 2026, che si aprirà con la difesa del titolo in Australia (18 gennaio – 1 febbraio).

IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI VAGNOZZI

“Il miglior epilogo di una stagione incredibile. Un’annata piena di successi, ma anche complicata e con momenti difficili, dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli a volte impercettibili. La verità è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più. Ognuno prova a mettere una parte di sé per uscirne ancora più forti, spinto da quell’ossessione nella ricerca di una perfezione IMPOSSIBILE. Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie Jannik e grazie a tutto il team”, scrive su Instagram Vagnozzi, accompagnando un post di riepilogo del trionfo di Sinner alle ATP Finals di Torino.