Mondo Challenger: a Montemar brillano Cadenasso e Piraino

In Spagna, al Montemar Challenger 75, arriva la quarta vittoria consecutiva per Gianluca Cadenasso (n.395 ATP) che dopo avere superato brillantemente le qualificazioni, centra i quarti di finale battendo al secondo turno la testa di serie numero 5 il francese Clement Tabur (n.201 ATP) con il punteggio di 7-5 7-5.

Il giocatore ligure in questo torneo sta confermando il suo buono stato di forma e la sua ottima seconda parte della stagione. Con questo risultato Cadenasso salirà a solo una posizione dal suo best ranking issandosi alla posizione numero 366.

Queste le dichiarazioni del giovane ligure a fine partita:

“Sono molto contento per come sta andando, è l’ultimo torneo del anno e sto solo cercando di giocare tranquillo senza troppi pensieri ma consapevole di star giocando molto bene e di venire da un periodo molto buono”

L’azzurro ai quarti affronterà il vincente Gabriele Piraino (n.371 ATP) che è uscito vincitore da una vera e propria battaglia contro lo spagnolo la testa di serie numero 4 del torneo lo spagnolo Daniel Merida (n.172 ATP) 3-6 7-5 7-6 (6) il punteggio finale in favore del siciliano.