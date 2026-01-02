Venus Williams, il viaggio continua in Australia

La carta d’identità dice 45 anni, eppure Venus Williams non ha alcuna intenzione di smettere di fare ciò che le piace: giocare a tennis.
La campionessa americana ha ricevuto una wild card per giocare il prossimo Australian Open e, a cinque anni di distanza dall’ultima volta, tornerà a calcare i campi del Melbourne Park.
In preparazione di quello che sarà il suo ventiduesimo Slam australiano, la sette volte campionessa Slam parteciperà, sempre tramite wild card, al WTA 250 di Auckland e, una settimana prima del grande evento, prenderà parte al torneo di Hobart.
Venus Williams, inoltre, stabilirà un nuovo record: sarà la giocatrice più longeva ad essere presente nel main draw del torneo. Nel 2003 e nel 2017 le sue finali in singolare, mentre per risalire al suo debutto a Melbourne bisogna tornare al 1998, quando, dopo un grande percorso, si arrese alla connazionale Lindsay Davenport ai quarti di finale.