AtpNews

ATP 250 Buenos Aires 2026: programma, orari e ordine di gioco di sabato 14 febbraio

Marco della Calce
By Marco della Calce
1 Min Read
Tomás Martín Etcheverry - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events
Tomás Martín Etcheverry - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 14 febbraio dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Apre la giornata sul Guillermo Vilas il beniamino di casa Tomas Martin Etcheverry, ancora in attesa del suo avversario. A seguire si affronteranno i vincitori delle seguenti sfide: Camilo Ugo Carabelli contro Sebastian Baez e Pedro Martinez contro la testa di serie numero 2 Luciano Darderi.

IL PROGRAMMA

Cancha Guillermo Vilas

Non prima delle 20.00 – (1) Cerundolo o Kopriva vs (7) Etcheverry

Non prima delle 22.00 – (6) Ugo Carabelli o (4) Baez vs Martinez o (2) Darderi

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS