WTA 1000 Doha 2026: Mboko si regala finale e debutto in top 10

Victoria Mboko non si ferma e accede all’ultimo atto del WTA 1000 di Doha 2026, battendo la lettone Jelena Ostapenko con una prestazione dominante. 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti per la canadese classe 2006, che raggiunge così la sua seconda finale in carriera a livello 1000, dopo quella vinta lo scorso anno nel WTA di Montreal contro Naomi Osaka.
Con la finale raggiunta nel torneo qatariota, Mboko – etichettata da molti addetti ai lavori come la futura stella del tennis femminile – entra per la prima volta in top 10, guadagnando 3 posizioni e arrivando a quota 3596 punti nel ranking WTA. Ad aspettarla in finale troverà Karolina Muchova, testa di serie numero 14 del torneo, capace di superare la greca Maria Sakkari per 3-6 6-4 6-1.