Qualificazioni WTA 1000 Dubai 2026: Cocciaretto al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto rimonta Donna Vekic e supera il primo turno di qualificazioni al WTA 1000 di Dubai 2026, dando seguito all’ottima settimana di Doha. Il match termina 0-6 6-3 6-2 in un’ora e 48 minuti. Al secondo e decisivo turno di qualificazioni l’italiana affronterà Anastasia Zakharova.

La partita

Dopo un primo set da dimenticare, terminato 6-0 per Vekic, Cocciaretto entra in partita. Non perde più il servizio, concedendo appena due palle break nel corso del secondo e del terzo set. Il secondo parziale si decide grazie ad un break conquistato dalla marchigiana nel corso del secondo game. Nel terzo, invece, sono due i break a fare la differenza: uno nel primo gioco e uno in chiusura, che consentono all’azzurra di chiudere set e match sul 6-2.