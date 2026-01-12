Australian Open 2026: buona la prima per Zeppieri e Passaro

Inizia nel migliore dei modi il 2026 di Giulio Zeppieri e Francesco Passaro, per entrambi prosegue il cammino nelle qualificazioni dopo due ottime prestazioni.

Zeppieri, esordio autoritario: Aded battuto in un’ora e sedici minuti

Arriva la prima vittoria stagionale per Giulio Zeppieri, che supera in un match sempre in controllo Dan Added, n. 199 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 16 minuti di gioco. Al prossimo turno il mancino romano affronterà lo statunitense Brandon Holt, numero 109 del mondo, che ha rimontato Lucas Neumayer per 4-6 6-2 6-3. Non ci sono precedenti tra i due.

La partita

Un match mai realmente in discussione, gestito dall’azzurro fin dal primo scambio. Zeppieri piazza il break già nel primo game dell’incontro e indirizza subito il parziale, trovando poi il secondo strappo nel nono gioco per chiudere il set sul 6-3.

Nel secondo parziale c’è un apparente maggiore equilibrio, ma il pallino del gioco resta sempre nelle mani di Giulio. Il break decisivo arriva nell’ottavo game, che gli permette poi di servire per il match e chiudere senza esitazioni. Ottima la prova al servizio: Zeppieri non concede palle break in tutto l’incontro e chiude con 7 ace, confermando solidità e continuità per tutta la durata del match.

Sorride Passaro: Layal superato in due set

Buona la prima anche per Francesco Passaro, che all’esordio sotto la guida di Stefano Pescosolido supera un ostico Mark Lajal con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco. Al secondo turno il perugino affronterà Tristan Boyer, numero 178 del mondo (con un best ranking da n.106 nel settembre 2025), che ha battuto Alex Barrena per 6-2 6-7(4) 6-2. Anche in questo caso si tratta del primo confronto diretto tra i due.

La partita

Match combattuto e ricco di equilibrio, come racconta anche il punteggio finale. Passaro parte forte nel primo set e si porta avanti 5-2, ma subisce la rimonta di un solido Lajal. L’azzurro però resta lucido nei momenti chiave e nel tie break fa valere la maggiore qualità, chiudendo per 7 punti a 4. Nel secondo set Francesco deve fronteggiare una palla break nel quarto game, che riesce ad annullare con coraggio. La svolta arriva nel nono gioco, quando in risposta si procura tre palle break e sfrutta la terza, strappando il servizio all’avversario. Al turno di battuta successivo, Passaro non trema e chiude l’incontro per 6-4.