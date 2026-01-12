WTA 250 Hobart 2026: Cocciaretto batte Shimizu e vola al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto ottiene l’accesso al secondo turno del WTA 250 di Hobart, decisiva la vittoria contro Ayano Shimizu. Nel primo turno del torneo australiano la marchigiana vince 6-3 6-4 in un’ora e ventitré minuti. Dopo le qualificazioni, l’azzurra dà seguito al buon momento nonostante un medical time out a metà del primo set. Al prossimo turno affronterà Ann Li (n. 38 WTA).
La partita
Il match inizia in equilibrio, poi Cocciaretto sale di rendimento proprio dopo l’intervento del fisioterapista. L’azzurra vince 3 giochi consecutivi, di cui due in risposta, portando a casa il primo set con il punteggio di 6-3. All’inizio del secondo set prosegue la striscia positiva dell’italiana che ottiene un nuovo break, allungando subito sul 2-0.
La giapponese, però, rientra sul 3-3 sfruttando la terza palla break della sua partita. L’illusione dura poco: Elisabetta si riprende immediatamente il vantaggio e lo consolida. Pur dovendo fronteggiare una palla dell’ulteriore contro-break, l’azzurra si porta sul 5-3. Shimizu tiene il suo servizio, poi la classe 2001 chiude agevolmente il match e prosegue il suo percorso a Hobart.