Australian Open 2026, Opening Week: Paolini sconfitta da Rybakina in due set

Jasmine Paolini esce sconfitta contro Elena Rybakina con il punteggio di 6-4 6-2 maturato in un’ora e venti minuti di gioco nell’incontro valido per la Opening Week dell’Australian Open 2026. Comincia dunque con una sconfitta in un’esibizione la settimana che porterà l’italiana al debutto nello Slam australiano da testa di serie numero 7.
PAOLINI-RYBAKINA: LA PARTITA
L’inizio di primo set è incoraggiante con la Paolini che va avanti di un break, ma poi subisce la rimonta da parte della sua avversaria e cinque game consecutivi per la fine del primo parziale. Entrambe perdono il game nel servizio di apertura del secondo set, ma la kazaka indirizza la partita con due ulteriori break.