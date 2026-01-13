Australian Open 2026: Sinner si allena con Cobolli, scambio di saluti con Alcaraz

Jannik Sinner e Flavio Cobolli insieme in campo per una sessione di allenamento a Melbourne. Scambio di saluti tra i team dei due tennisti italiani prima di scambiare qualche colpo. Ritmo blando tra il numero 2 e il numero 22 del ranking mondiale accompagnato però dall’entusiasmo del pubblico presente. Pochi minuti prima, l’altoatesino ha incontrato sui campi di allenamento anche l’ormai eterno rivale Carlos Alcaraz con il team al completo: breve scambio di abbracci e chiacchiere molto cordiali tra loro come sempre accade in questi casi.