Australian Open 2026, è storia: tre italiani agli ottavi di finale

Si scrive un’altra pagina di storia del tennis italiano. Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, per la prima volta nella storia, tre tennisti azzurri raggiungono gli ottavi di finale dell’Australian Open.

Il primo a staccare il pass per la seconda settimana è Luciano Darderi, protagonista di una grande battaglia contro Karen Khachanov. L’azzurro si impone in quattro set per 7-6(5) 3-6 6-3 6-4, centrando così per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale di uno Slam.

A seguire arriva la vittoria di Lorenzo Musetti, al termine di una vera e propria maratona durata oltre quattro ore e mezza. Il carrarino supera Tomas Machac in cinque set con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2, al termine di un match durissimo, fatto di continui ribaltamenti e grande tenuta mentale, aspetto in cui Lorenzo è totalmente migliorato nell’ultimo periodo.

A completare lo storico tris ci pensa Jannik Sinner, che sopravvive in una partita complicata dal grande caldo e da problemi fisici, batte Elliot Spizzirri in quattro set, conquistando anche lui un posto tra i migliori sedici del torneo.

Un risultato di enorme valore per tutto il movimento: tre italiani agli ottavi di finale dell’Australian Open, rappresentano un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava quasi impensabile. Nei prossimi turni, Musetti affronterà il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Taylor Fritz, mentre per Sinner e Darderi sarà derby azzurro: il primo scontro diretto tra i due, mai affrontatisi prima a livello ATP. In ogni caso, qualunque sarà l’esito, sarà comunque una vittoria per il tennis italiano.