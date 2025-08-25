Us Open 2025, Mahut all’Equipe su Medvedev: “Sinner e Alcaraz non si sarebbero comportati così”

La giornata inaugurale degli US Open 2025 ha avuto come evento principale quanto accaduto nell’incontro della sessione serale sul Louis Armstrong Stadium tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi, incontro poi vinto al quinto set dal francese per 6-3 7-5 6-7(5) 0-6 6-4. Il russo, campione nel 2021 a Flushing Meadows, si è reso protagonista di scene poco piacevoli nei confronti dell’arbitro del match, del pubblico e del suo avversario.

COSA È SUCCESSO

Tutto è nato dal comportamento di un fotografo sul 6-3 7-5 5-4, match point e servizio Bonzi. Il fotografo, poi espulso dal torneo, si è mosso prima che il transalpino battesse la seconda di servizio spostandosi lungo la linea di fondo per immortalare l’ultimo punto del match. Il giudice di sedia ha invitato l’interessato ad allontanarsi e ha restituito la prima di servizio a Bonzi. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Medvedev, che ha iniziato a inveire nei confronti dell’arbitro scatenando tutti i 23mila dell’Arthur Ashe Stadium. Dopo sette minuti di frastuono sugli spalti, il gioco è ripreso con il break da parte del russo, che è riuscito a trascinare Bonzi fino al quinto set per poi cedere il passo dopo oltre tre ore di battaglia.

MAHUT SU MEDVEDEV

Sull’episodio si è espresso l’allenatore del tennista francese, l’ex numero uno in doppio Nicolas Mahut, che ha commentato così all‘Equipe il comportamento di Medvedev e le scelte dell’arbitro: “Sono stati momenti incredibili, non ho mai visto un fotografo entrare in campo durante un match point. L’arbitro non ha gestito bene la situazione, per quanto riguarda il comportamento di Medvedev preferisco non esprimermi. Posso solo dire che Alcaraz e Sinner non si sarebbero comportati così. Più passava il tempo, più capivo che Benjamin si stava irrigidendo: le sue gambe avevano smesso di muoversi ed era diventata un’altra partita”. Un match che sembrava nettamente indirizzato verso il russo, che non è riuscito a concretizzare un break di vantaggio nel quinto set: “Ho sofferto molto per Benjamin (Bonzi ndr.) – aggiunge Mahut -. Nel quarto set era totalmente assente e ho compreso che le cose stessero diventando sempre più difficili. Poi ha trovato le risorse in maniera estremamente coraggiosa: è una vittoria che conterà molto nella sua carriera”.