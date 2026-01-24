Australian Open 2026, ritiro Osaka dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Si ferma il cammino di Naomi Osaka all’Australian Open 2026. La giapponese, reduce dalle vittorie al primo turno su Ruzic e al secondo turno su Cirstea entrambe conquistate in tre set, non scenderà in campo nella tarda mattinata italiana contro la qualificata australiana Madison Inglis. Poco fa è infatti arrivata l’ufficialità del ritiro per problemi fisici, che costringe l’ex numero uno del mondo a fermarsi anzitempo a Melbourne.
RITIRO OSAKA, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?
Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.