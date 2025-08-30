Us Open 2025: agli ottavi sarà Munar-Musetti, lo spagnolo batte Bergs in tre set

Jaume Munar, numero 44 del ranking ATP, continua il suo ottimo percorso agli Us Open 2025. Lo spagnolo supera con autorità il belga Zizou Bergs (n.48) al terzo turno, imponendosi 6-1 6-4 6-4, e si è guadagna così i suoi primi ottavi di finale in uno Slam, dove affronterà la testa di serie numero 10, Lorenzo Musetti. Il maiorchino, che aveva esordito battendo Jaime Faira e al secondo turno aveva eliminato la testa di serie n.31 Gabriel Diallo, ha confermato solidità e brillantezza anche contro Bergs. Munar ha dominato soprattutto con il dritto e in risposta, approfittando della giornata storta del belga, troppo falloso per rimettere in discussione il match.

MUNAR INSIDIOSO ANCHE SUL RAPIDO

Ad attenderlo c’è ora Musetti, in un ottavo di finale che si preannuncia molto equilibrato. Lo spagnolo guida infatti 2-1 negli scontri diretti e ha vinto l’unico confronto fuori dalla terra battuta: quest’anno nell’Atp 250 di Hong Kong, sul cemento, rimontando l’azzurro per 2-6 7-6 7-5. Il carrarino, però, dispone di armi più varie: maggiore potenza nei colpi da fondo, un servizio più incisivo, talento nelle soluzioni a rete e variazioni capaci di impensierire anche i migliori al mondo. Munar dal canto suo esprime il massimo rendimento negli scambi prolungati, dove riesce a imbrigliare il ritmo avversario. Il maiorchino ha inoltre dimostrato nel 2025 di saper competere anche sul veloce: a Wimbledon ha superato Alexander Bublik al quinto set (6-4 3-6 4-6 7-6 6-2) e agli Australian Open ha costretto Casper Ruud a una dura battaglia, persa solo al quinto (6-3 1-6 7-5 2-6 6-1). Il match con Musetti promette scintille: talento contro solidità, fantasia contro regolarità. Sarà uno degli incroci più interessanti degli ottavi di finale dello US Open 2025