Sinner: “Contento di essere nato in Italia, non in Austria o altrove”

“Sono molto felice che sono nato in Italia, non in Austria o da un’altra parte. Dicono che l’Alto Adige e la Sicilia siano molto diverse, ma per me fa parte della nostra forza ed è la nostra fortuna. Dobbiamo unirci e darci forza, l’Italia lo merita”. Jannik Sinner ha risposto così al direttore di Sky Sport Federico Ferri, che lo ha intervistato in quello che è diventato ormai un appuntamento annuale pre Finals. In “Oltre il tennis: Capitolo 4”, Ferri ha chiesto al numero 1 del mondo se ci pensa mai che nascendo 50 km più in giù forse si sarebbe evitato diverse critiche sull’essere o meno italiano. Jannik ha risposto in modo sicuro: “Non so rispondere a questa domanda, sarebbe come chiedermi perché c’è il sole e non piove. Posso dire di essere orgoglioso di essere italiano. Lo dico con onestà, questo Paese merita anche più di quello che sto facendo io. Abbiamo le strutture, gli allenatori e i giocatori“.