Next Gen ATP Finals 2025: vittoria netta di Jodar su Landaluce

È Rafael Jodar a vincere il derby spagnolo valido per la terza giornata della fase a gironi delle Next Gen Atp Finals 2025. Il numero 168 del mondo supera Martin Landaluce (eliminato dalla competizione) con il punteggio di 4-3(7) 4-1 4-3(2), si porta a 2 punti in classifica ma dovrà attendere l’esito del match tra Learner Tien e Nicolai Budkov Kjaer per sapere se potrà scendere in campo per le semifinali del torneo. A decidere il match è di fatto il tie-break del primo set in cui il numero 134 del mondo non riesce a sfruttare i due set point che avrebbero tenuto accesa una piccola speranza di qualificazione.

“Oggi in campo ho cercato di fare le cose che dovevo fare – afferma Jodar nella consueta intervista a caldo posto match -. Sono molto contento di come ho gestito i momenti difficili della partita. Voglio congratularmi con Martin per il match e per la stagione, ci conosciamo da tantissimi anni e gli auguro il meglio. Vincere davanti a Nadal? Sono super felice, lui è stato il mio idolo per tantissimo tempo, ho visto quasi tutti i suoi match e il fatto che sia qui significa tanto per me. Ringrazio anche il pubblico che è venuto qui per seguirci“.

LA PARTITA

In apertura di primo set subito palla break in favore di Jodar annullata da un bel dritto a sventaglio di Landaluce. Episodio singolare sul 30-30 del quinto game: il giudice di sedia Greg Allensworth fa ripetere il punto per una palla sfuggita dalle mani di un raccattapalle durante lo scambio. L’equilibrio prosegue e il primo parziale si decide al tie-break dove a imporsi è Jodar 9-7 dopo aver annullato due set point non consecutivi. Costa carissimo questo set a Landaluce che viene ufficialmente eliminato dalla competizione.

Forte del vantaggio, il numero 168 del mondo ottiene il break rimontando da 40-15 nel quarto game e ipoteca di fatto il secondo set che chiude sul 4-1 a proprio favore.

A inizio terzo parziale altro break in favore di Jodar che nel game successivo rimonta da 15-40 e si porta sul 2-0. Il controbreak di Landaluce ritarda solo di due game: 2-2. Si va al tie-break dove a imporsi è ancora una volta Jodar col punteggio di 7-2 che chiude partita e incontro.

GRUPPO BLU – LA CLASSIFICA

*tra parentesi il numero di partite giocate seguito dal quoziente set

1) Nicolai Budkov Kjaer 2 punti (2 6:2)

2) Rafael Jodar 2 punti (3 7:5)

3) Learner Tien 1 punto (2 5:4)

4) Martin Landaluce 0 punti (3 2:9)