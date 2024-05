A Torino sarà Musetti contro Passaro: derby italiano per il titolo del Piemonte Open Intesa Sanpaolo

La seconda edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento Premium della categoria ATP Challenger 175 organizzato dalla FITP sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, avrà un vincitore italiano. La certezza era già arrivata nella prima metà della giornata di sabato, al termine dei quarti di finale fatali agli ultimi stranieri in corsa, ma ora si conoscono anche i nomi dei due azzurri che domenica alle 16 si contenderanno il titolo sul Campo Stadio. Da una parte della rete ci sarà il favorito numero uno Lorenzo Musetti, dall’altra la sorpresa del torneo Francesco Passaro, outsider di lusso a caccia dell’ennesimo exploit. Lo attenderà un compito difficilissimo, contro un Musetti che a Torino non ha ancora perso un set, vincendo tre partite in poco più di 24 ore. Dopo il successo all’esordio di venerdì, il 22enne toscano ne ha ottenuti due sabato: 6-1 6-3 nel primo pomeriggio al brasiliano Felipe Meligeni Alves e 7-5 7-6 in serata nel derby con Luciano Darderi, che in precedenza aveva eliminato il n.3 del seeding Matteo Arnaldi (6-2 2-6 6-3). Sul Campo Stadio è stata un’autentica battaglia, con Darderi bravo a partire meglio (subito 3-0) ma Musetti capace di ingranare di lì a poco, sino a esprimere il miglior tennis della settimana. Ha saputo fare la differenza nei momenti più delicati, prima con un break sul 5-5 del primo set e quindi nel tie-break del secondo, contro un Darderi duro a morire. Gli ha cancellato quattro match-point ma non il quinto, per il 10-8 che è valso la finale. “Entrambi – ha detto Musetti – abbiamo giocato una partita di altissimo livello, lottata punto su punto dall’inizio alla fine. Non l’ho iniziata benissimo, ma mi sono ripreso in fretta e in campo ho avuto buonissime sensazioni. Mi sono piaciuto soprattutto in termini di atteggiamento, un aspetto che può fare la differenza verso un ulteriore salto di qualità”.

In precedenza, l’altro derby azzurro delle semifinali è andato a Francesco Passaro, autore di una prestazione da urlo contro Lorenzo Sonego. Sulla carta era favorito il torinese, invece ha dominato il perugino, che sta vivendo un periodo di forma straripante. È arrivato in Piemonte dopo il terzo turno agli Internazionali BNL d’Italia (miglior risultato in carriera) ed è ripartito subito in quarta. Dopo il laborioso successo del primo pomeriggio contro Brandon Nakashima (7-6 6-7 6-1 dopo oltre due ore e mezza), contro Sonego ha concesso due sole palle-break nel game d’apertura, poi ha preso il comando del duello e a suon di servizi bomba e risposte precise si è fatto bastare soli 66 minuti per imporsi per 6-3 6-2. “Pensavo di poter vincere – ha detto il 23enne umbro – ma non così nettamente, anche in virtù della battaglia precedente. Ma ho recuperato in fretta le energie e mi sono sentito veramente in palla. Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono davvero felice di giocare la finale in un torneo così importante”. Per Passaro è un traguardo tanto prezioso quanto inatteso, specie se si considera che – da numero 240 Atp – era il giocatore di peggior classifica fra i 28 del tabellone principale. Il prossimo lunedì sarà intorno al numero 150 (130 in caso di titolo) e sta dimostrando di meritare ancora di più, come il fatto che contro Sonego abbia ottenuto la settima vittoria negli ultimi otto match contro giocatori top-100. Domenica alle 14 andrà a caccia dell’ottava (e del secondo titolo Challenger) contro Musetti. Ad aprire il programma, alle 12, la finale del tabellone di doppio fra le coppie Mies/Skupski e Heliovaara/Patten. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

RISULTATI

Singolare. Semifinali: Lorenzo Musetti (Ita) b. Luciano Darderi (Ita) 7-5 7-6, Francesco Passaro (Ita) b. Lorenzo Sonego (Ita) 6-3 6-2.

Singolare. Quarti di finale: Lorenzo Musetti (Ita) b. Fernando Meligeni Alves (Bra) 6-1 6-3, Luciano Darderi (Ita) b. Matteo Arnaldi (Ita) 6-2 2-6 6-3, Lorenzo Sonego (Ita) b. J.J. Wolf (Usa) 6-3 6-3, Francesco Passaro (Ita) b. Brandon Nakashima (Usa) 7-6 6-7 6-1.

Doppio. Semifinali: Mies/Skupski (Ger/Gbr) b. Escobar/Nedovyesov (Ecu/Kaz) 6-2 6-7 10/5, Heliovaara/Patten (Fin/Gbr) b. Arneodo/Weissborn (Mon/Aut) 7-5 6-7 10/6.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO DAL VIVO – È ancora possibile acquistare i biglietti per assistere alle finali del Piemonte Open Intesa Sanpaolo sulla piattaforma TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/), con uno sconto del 20% sul singolo biglietto per i tesserati della FITP. I tagliandi sono disponibili anche al Circolo della Stampa Sporting, presso la biglietteria all’ingresso di corso Agnelli 67/a.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO IN TV – La finale del tabellone di singolare del Piemonte Open Intesa Sanpaolo saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sul canale della FITP, SuperTennis Tv (64 del digitale terrestre, 224 di Sky), oltre che in streaming sul sito Supertennis.tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

Leggi anche: