Challenger Tenerife 1 2026: cinque italiani protagonisti al secondo turno

La bandiera tricolore continua a sventolare alta sui campi dell’Abama Tennis Academy, sede dell’ATP Challenger 75 di Tenerife organizzato da MEF Tennis Events. Alla vittoria in tre set di Gabriele Piraino contro Alibek Kachamazov si sono aggiunti diversi successi azzurri, a partire dal numero 1 del seeding, Francesco Maestrelli, uscito indenne contro Mathys Erhard per 6-3 7-6(4). Hanno seguito poi il netto 6-3 6-0 di Stefano Travaglia in meno di un’ora contro Sergey Fomin e il trionfo di Lorenzo Giustino, andato a segno contro il qualificato Izan Almazan Valiente per 7-6(2) 7-5.

IL PRIMO SUCCESSO DEL 2026 PER VASAMÌ

A firmare poi il (quasi) en plein azzurro è stato Jacopo Vasamì che, dopo un combattuto match di più di due ore e mezza contro Dali Blanch, è uscito col sorriso imponendosi con il punteggio finale di 7-6(5) 3-6 7-6(5). “Sono contento perché ho vinto un match che ha messo alla prova gli aspetti sui quali ho lavorato in preparazione. Dal punto di vista fisico ho lavorato tanto e ho visto questi miglioramenti”, ha commentato il classe 2007 al termine dell’incontro.

Cruciali sono state le due palle break annullate sul 5-5 del terzo set: da lì in poi è andato tutto in discesa. Per il diciottenne romano la vittoria ha segnato la prima spunta verde del 2026 e la prima sotto la guida del nuovo coach Filippo Baldi: “Con Baldi abbiamo iniziato da poco, ma sono contento: oggi mi ha aiutato anche con la sua esperienza da giocatore. In più, con me c’è anche il preparatore della FITP Nicolò Chiapperini e posso dire che stiamo facendo le cose giuste”.

IL PROSSIMO TURNO

Al secondo round, riflettori puntati sul derby tricolore tra Piraino e Travaglia, mentre Maestrelli se la vedrà con Abedallah Shelbayh, che ha sconfitto Jacopo Berrettini nei sedicesimi di finale. Vasamì affronterà il britannico, numero 5 del tabellone, George Loffhagen, con Giustino impegnato invece nella sfida con l’iberico Miguel Damas.