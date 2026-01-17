Sonego: “Obiettivo best ranking. Bello vincere un trofeo con Musetti”

“In questo 2026 mi piacerebbe poter entrare in top 20 migliorando così il mio best ranking. Serve tanto lavoro ma intorno a me sento di avere le persone giuste e ho le motivazioni per potercela fare“. Obiettivo dichiaratamente chiaro in questa stagione per Lorenzo Sonego intervistato ai microfoni di Sky Sport per Sky Sport Insider. Il tennista torinese, dopo aver raggiunto i quarti di finale nella scorsa edizione dell’Australian Open, esordirà giorno 20 gennaio nel match di primo turno contro lo spagnolo Carlos Taberner numero 98 del ranking ATP.

LA VITTORIA DEI ‘LORENZI’

Un 2026 iniziato nel migliore dei modi per l’attuale numero 40 della classifica mondiale grazie al successo conquistato in doppio a Hong Kong insieme a Lorenzo Musetti, suo possibile avversario a Melbourne nel secondo turno: “La vittoria a Hong Kong con Musetti è stato un momento speciale – afferma Sonego – Bello poter sollevare una coppa insieme. Per lui non è stato facile perché poco prima aveva perso la finale nel singolare, per quanto mi riguarda è stato un successo che mi ha fatto arrivare carico a questo Slam“.

LA COLLABORAZIONE CON SANTOPADRE

Tra le dichiarazioni del giocatore azzurro non potevano mancare quelle relative alla collaborazione con Vincenzo Santopadre, l’ex coach di Matteo Berrettini sarà al seguito di Sonego per l’intera durata del primo Slam dell’anno: “Vincenzo è una persona che ho sempre voluto avere all’interno del mio team. Per me lui rappresenta un punto di riferimento. Da quest’anno sarà mio coach a tempo pieno. Mi darà una grande mano dentro e fuori dal campo oltre che supporto emotivo“. Proprio grazie a questa collaborazione, Sonego racconta su quali aspetti del suo gioco sta attualmente cercando di migliorare: “Il mio obiettivo è quello di migliorarmi in tutti gli aspetti, al momento lavoriamo principalmente su risposta, equilibrio e sul cercare di essere maggiormente propositivi in campo“.