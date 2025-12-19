Next Gen ATP Finals 2025: Blockx sconfigge Prizmic e chiude il girone a punteggio pieno

Non poteva augurarsi una fase a gironi migliore Alexander Blockx, che ha superato anche Dino Prizmic e si è qualificato per le semifinali delle Next Gen ATP Finals 2025 a Gedda. Tre vittorie, zero sconfitte: questo il bilancio del belga, che ha lasciato per strada appena due set sul cemento dell’Arabia Saudita e ha vinto comodamente il gruppo.

L’aritmetica della qualificazione in semifinale era arrivata già dopo la vittoria del primo parziale contro Prizmic, ma il numero 116 del mondo ha comunque completato l’opera, imponendosi per 4-3 2-4 4-2 4-0 dopo un’ora e 36 minuti di gioco.

Per scoprire il nome del suo avversario in semifinale, Blockx dovrà attendere che si concluda l’altro girone. Nell’ultima giornata si sfideranno Landaluce-Jodar e Budkov Kjaer-Tien. Al momento c’è Budkov Kjaer al comando del gruppo con due vittorie, mentre Landaluce è ultimo con due sconfitte; bilancio di un successo e un ko infine per Jodar e Tien.