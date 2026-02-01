Musetti non giocherà Buenos Aires e Rio de Janeiro: “Priorità alla riabilitazione”

Brutte notizie per Lorenzo Musetti, che dopo il ritiro dal quarto di finale contro Djokovic all’Australian Open, salterà i tornei ATP 250 di Buenos Aires e ATP 500 di Rio de Janeiro. Una bruttissima notizia per il numero 5 del mondo, che evidentemente non ha recuperato dal problema all’adduttore della coscia che lo ha frenato quando era avanti due set a zero contro Nole. I due eventi sulla terra sudamericana potevano essere un’occasione importante per fare punti, dopo che già l’anno scorso si era fatto male proprio in Argentina, ma purtroppo anche nel 2026 non avrà occasione di giocare quei due tornei.

QUALI TORNEI GIOCHERÀ MUSETTI NEL 2026?

“Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto”, le parole dell’azzurro, che a questo punto non rivedremo prima dell’ATP 500 di Acapulco (23-28 febbraio 2026).