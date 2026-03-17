È successo di nuovo: alternate nelle quali di un ITF, ma non sa giocare a tennis (VIDEO)

Dopo Nairobi è successo di nuovo: un giocatore che partecipa ad un torneo professionistico ma non sa giocare a tennis. Il protagonista della vicenda, questa volta al maschile, è stato l’argentino Nicolas Adrian Gonzalo Guerrieri che domenica 15 marzo è stato sconfitto 6-0 6-0 dal quindicenne uruguaiano Mazimo Garrone durante le qualificazioni dell’ITF M15 di Punta del Este. Gonzalo Guerrieri è entrato nelle qualificazioni da alternate. Ancora una volta il dubbio è: com’è potuto succedere?