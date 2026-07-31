Masters 1000 Cincinnati 2026, ufficiali le wild card: c’è Draper

Ufficializzate le wild card del Masters 1000 di Cincinnati 2026 in programma dal 13 al 23 agosto. Come già fatto dal Masters 1000 di Montreal, anche l’organizzazione di Cincinnati ha scelto di concedere una delle quattro wild card a Jack Draper. Il britannico cerca la risalita nel ranking dopo i numerosi guai fisici che ne hanno rallentato a più riprese il rientro a pieni regimi. Nella sua unica apparizione in Ohio, Draper uscì ai quarti di finale. Assieme all’ex numero 4 del mondo, ci saranno tre veterani.

Gael Monfils e Stan Wawrinka sono all’ultimo ballo della loro carriera e anche loro hanno ricevuto la possibilità di giocare il torneo di Cincinnati. Il francese si spinse fino ai quarti di finale nell’edizione del 2011, mentre lo svizzero giocò la semifinale nell’edizione del 2012. La quarta wild card è andata a Grigor Dimitrov, anche lui al rientro dopo il brutto infortunio ai pettorali subiti a Wimbledon 2025. Il bulgaro, tra i tre veterani, è quello che ha ricordi più dolci sul cemento di Cincinnati: nel 2016 perse in semifinale contro Marin Cilic, mentre nel 2017 si laureò campione. Ad oggi, rimane il successo più grande della carriera di Dimitrov, assieme alle ATP Finals di quello stesso anno.