Tabellone WTA 1000 Toronto 2026: tutti gli accoppiamenti, presenti le Top 5

Il grande tennis del circuito femminile riparte dal Canada, dove andrà in scena il WTA 1000 di Toronto 2026. Il torneo vedrà al via tutte le migliori giocatrici: Aryna Sabalenka sarà la testa di serie numero 1, seguita da Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff e Mirra Andreeva che completano il quadro delle Top 5. Presenti anche altre quattro Top 10: Linda Noskova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova ed Elina Svitolia. Assente, tra le migliori dieci giocatrici del momento, solo Karolina Muchova che ha subito una piccola operazione dopo Wimbledon. Di seguito il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti del WTA 1000 Toronto 2026.
Il tabellone completo
PARTE ALTA
(1) Sabalenka bye
(Q) vs Bucsa
Putintseva vs Zhang Shuai
(26) Ostapenko bye
(18) Chwalinska vs bye
Gibson vs Cocciaretto
(Q) vs Osorio
(16) Alexandrova bye
(9) Svitolina bye
Bouzas Maneiro vs Arsenault
Ruse vs Stearns
(24) Potapova bye
(27) Tauson bye
Bartunkova vs Andreescu
(Q) vs (Q)
(8) Anisimova bye
(3) Pegula bye
Frech vs (Q)
Rakhimova vs Williams
(32) Siniakova bye
(17) Kalinskaya bye
Kessler vs Brace
(Q) vs (Q)
(15) Shnaider bye
(10) Kostyuk bye
(Q) vs Sebov
(Q) vs Ruzic
(19) Keys bye
(31) Vekic bye
Birrell vs Golubic
Wang Xinyu vs Bejlek
(7) Swiatek bye
PARTE BASSA
(6) Noskova vs bye
(Q) vs McNally
(Q) vs Parks
(25) Eala bye
(21) Bouzkova bye
Valentova vs Townsend
Sierra vs (Q)
(12) Bencic bye
(13) Jovic bye
Zhao vs Linette
(Q) vs (Q)
(23) Navarro bye
(29) Sakkari bye
Marino vs Sonmez
Parry vs (Q)
(4) Gauff bye
(5) Andreeva bye
Oliynykova vs Pliskova
Zarazua vs Korpatsch
(30) Fernandez bye
(20) Mertens bye
Kalinina vs Bondar
Udvardy vs Lys
(11) Osaka bye
(14) Cirstea ìbye
Starodubtseva vs (Q)
Tjen vs Samsonova
(22) Krejcikova bye
(28) Li bye
Boulter vs Cross
Wang Xiyu vs Kasatkina
(2) Rybakina bye