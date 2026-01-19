Australian Open 2026: Swiatek soffre ma vince all’esordio

Iga Swiatek (n. 2 WTA) sconfigge al debutto la cinese Yuan Yue (n. 130 WTA) con il punteggio di 7-6 6-3, dopo due ore di una partita molto combattuta.

Primo set

Yuan Yue sorprende e parte fortissimo, breakkando Swiatek subito in apertura e consolidando il vantaggio. Si porta avanti 2-0 con piena fiducia nei suoi colpi da fondo campo soprattutto con il diritto profondo. La polacca non si scompone e piazza un contro-break al sesto gioco grazie a combinazioni profonde e solide dal lato del rovescio. Nel game successivo si crea un equilibrio tattico. La tennista polacca prova a prendere l’iniziativa con variazioni di ritmo, mentre Yuan continua ad aggredire con grande intensità e si porta a condurre 4-3 e servizio.

Nel cuore del set si vedono giochi molto lottati, con punti lunghi che mettono alla prova sia la consistenza da fondo sia la capacità di trasformare la pressione in opportunità. Yuan si ritrova a servire per il set sul 5-4, ma sul 15-15 la campionessa polacca si inventa tre punti straordinari e riporta la partita in parità sul 5-5. Swiatek resta attaccata al punteggio, mentre Yuan non arretra pur essendo sotto costante pressione.

Il set non concede ulteriori break e si arriva al tie-break. Swiatek gioca con maggior freddezza nei punti decisivi del tie-break e si aggiudica il primo set 7-6(5), sfruttando la sua esperienza nei momenti cruciali.

Secondo set

Ad inizio secondo set Yuan indietro di un set e di un break richiede un medical timeout per un problema alla schiena. Al rientro in campo, la cinese rientra in partita e recupera un break grazie a un rovescio lungo di Swiatek. Con un’ottima solidità al servizio e nei colpi da fondo, Yuan si riporta sotto sul 2-3.

Nel sesto gioco Yuan si procura una pericolosa palla break, ma la polacca si salva con un’ottima prima ad uscire e, con un efficace rovescio in cross, si aggiudica il game portandosi sul 4-2.

Nel settimo gioco Yuan annulla tre palle break e si porta sotto 4-3. Swiatek tiene il successivo turno di servizio e, nel game di risposta seguente, si procura il primo match point della partita, che spreca sparacchiando un dritto largo, ma chiude poi l’incontro con il successivo usando il suo marchio di fabbrica: il rovescio bimane.

Dichiarazioni post-partita Swiatek

“Ero un po’ arrugginita all’inizio, lei è partita bene, ma io sono rimasta in partita. È stata una partita altalenante: nel primo set ho fatto fatica a trovare il ritmo. Devo prendere le giuste decisioni dal punto di vista tattico. Sono contenta perché non è facile vincere le partite quando non tutto è a posto. Sono rimasta molto concentrata anche quando ero sotto e sono riuscita a cambiare la partita.”

La polacca dovrà crescere soprattutto con la seconda di servizio, che oggi ha regalato parecchi punti diretti alla tennista cinese. Inoltre, il diritto non è apparso all’altezza della classe e della classifica della campionessa polacca. Vincere senza giocare al massimo aiuta, ma sarà interessante vedere se nel prosieguo del torneo Swiatek riuscirà ad alzare il livello e a provare a vincere gli Australian Open per la prima volta in carriera.