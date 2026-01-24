Australian Open Junior 2026: Gribaldo salva quattro match point e avanza in rimonta

Sembrava destinato a concludersi al primo turno il cammino nel main draw dell’Australian Open Junior 2026 di Matteo Gribaldo, uno dei due azzurrini protagonisti a Melbourne. Il diciassettenne toscano, n. 29 del ranking, si è invece reso protagonista di una splendida rimonta ai danni del lettone Rihards Neimanis, n.34, battuto per 6-7 7-5 6-1.

Il talento di Montecatini Terme aveva perso tra i rimpianti il primo set, in cui aveva servito sul 5-3 per poi mancare due set point nel tie-break, perso per 10-8. Nella seconda frazione si è trovato spalle al muro, ma nel decimo gioco ha annullato quattro match point e da lì la partita è cambiata. Gribaldo ha infatti inanellato un parziale di 10 giochi a 1 e ha trionfato dopo due ore e 25 minuti. Al secondo turno troverà il giapponese Ryo Tabata, terzo favorito del seeding e già tra i primi 1.000 del ranking ATP. Nella giornata di domenica 25 gennaio toccherà invece all’altro italiano in corsa nella terra dei canguri, Simone Massellani, opposto al portoricano Yannik Alvarez, sedicesima testa di serie.