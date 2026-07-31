Laver Cup in chiaro su SuperTennis fino al 2030

SuperTennis ha acquisito i diritti tv della Laver Cup 2026 e non solo: l’emittente televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel trasmetterà la competizione almeno fino al 2030. L’accordo raggiunto consentirà a SuperTennis di mandare in onda la Laver Cup su tutte le piattaforme digitali, ma anche in chiaro sul canale numero 64 del digitale terrestre. L’edizione 2026 si disputerà a Londra dal 25 al 27 settembre.

Format e protagonisti

La Laver Cup mette l’uno di fronte all’altro il Team Europe e il Team World, due selezioni rispettivamente dei migliori giocatori europei e provenienti dal resto del mondo. Esiste dal 2017 e si gioca un anno in Europa ed uno nel resto del mondo. La competizione prende il nome dal leggendario tennista Rod Laver che fu un grado di completare il Grande Slam per ben due volte in carriera: l’una nell’era Pre-Open (1962) e l’altra nell’era Open (1969).

Le squadre che si affronteranno nel 2026 sono già state rese note: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik e Rafael Jodar, capitanati da Yannick Noah, rappresenteranno l’Europa. Il Team World, invece, vedrà protagonisti Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien e Tommy Paul. Il capitano sarà Andre Agassi.