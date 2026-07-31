Australian Open 2027: Jake Delaney annunciato come prima wildcard

La prima wildcard dell’Australian Open 2027 sarà il padrone di casa e numero 354 del mondo Jake Delaney. Tutto questo è stato possibile grazie all’introduzione da parte dell’Australian Pro Tour – una serie di eventi professionistici per supportare i giocatori e le giocatrici australiani pronti a fare il salto nei rispettivi circuiti maggiori – di una gara a punti per ottenere l’accesso diretto al main draw del primo Slam dell’anno.

Il Brisbane Pro Tour

Questa competizione consiste nell’ottenere più punti possibili nell’arco di tre settimane, durante tre tornei M25 per gli uomini e tre W15 per le donne, tutti nella città di Brisbane dal 13 luglio al 2 agosto. Delaney ha ottenuto la wildcard per il Major australiano grazie al trionfo nel secondo evento del Brisbane Pro Tour ai danni di Matthew Dellavedova per 7-5 6-3, una settimana dopo aver raggiunto, e perso, la finale nel primo torneo contro Matt Hulme.

Jake, a quota 29 punti, è riuscito a raggiungere questo traguardo senza dover partecipare al terzo appuntamento della gara per via dell’infortunio proprio di Hulme, anche lui fermo a 29. Il nativo di Brisbane, infatti, è stato costretto a ritirarsi durante la semifinale con Dellavedova e ha annunciato che non potrà prendere parte all’ultimo evento, siglando così il trionfo di Delaney, troppo avanti nella sommatoria rispetto agli 8 punti di Dellavedova.