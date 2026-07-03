I doppisti rispondono all’ATP con una lettera: “Valutiamo azioni legali”

Non si è fatta attendere la risposta dei doppisti dopo che, nella giornata di martedì 30 giugno, l’ATP, davanti a una rappresentanza di 50 giocatori, ha espresso la volontà di dimezzare i tabelloni del doppio, tagliare i montepremi e dare maggiore priorità ai singolaristi. Delle modifiche che, se apportate, porterebbero dal 2028 alla partecipazione di sole 16 coppie nei Masters 1000 e solamente 8 negli eventi ATP 250, 500 e Challenger oltre a ridurre la ripartizione dei premi in denaro tra singolare e doppio dall’80/20 al 90/10, lasciando alle coppie di doppio solo il 5% del montepremi totale di un torneo.

Un gruppo dei principali giocatori di doppio del Tour ATP ha così deciso di rilasciare una dichiarazione congiunta in cui condanna le nuove proposte dell’ATP.

LA LETTERA DEI DOPPISTI

“Il doppio non è uno spettacolo da circo. È una delle parti di maggior successo del tennis, parte integrante del gioco amatoriale, con il potenziale per fare molto di più. Eppure l’impatto delle proposte dell’ATP sarà quello di diminuire l’eccellenza sportiva del doppio professionistico e di interrompere il flusso di giocatori di doppio professionisti e l’intera infrastruttura che li supporta. L’ATP propone di tagliare i tabelloni di doppio, di svuotare i premi in denaro del doppio e di dare l’accesso ai Challenger ai giocatori di singolare prima degli specialisti che hanno costruito la loro carriera in questa disciplina.

Con una divisione 90/10, una coppia di doppio si ritroverebbe a dividere solo il 5% del premio in denaro ciascuno tra due giocatori, mentre i giocatori di singolare che competono nello stesso tabellone si prendono il restante 90%. Fate i conti su cosa significa questo per chiunque sia fuori dalla top 30: sarà impossibile guadagnarsi da vivere. Non si tratta di una piccola modifica. È un piano per porre fine al doppio come professione redditizia, mascherato da misura di risparmio sui costi, e viene portato avanti con quasi nessuna trasparenza e quasi nessuna consultazione con i giocatori le cui carriere e i cui mezzi di sussistenza sono a rischio.

Chiuderà la strada ai giocatori di doppio emergenti verso i tornei Challenger e renderà quasi impossibile per chiunque sia al di fuori della top 30 della classifica ATP di doppio guadagnarsi da vivere. Avrà un impatto enorme anche sui percorsi di sviluppo degli enti governativi nazionali e sulle persone che impiegano. Ci viene detto che il doppio è in perdita. Non ci vengono spiegate le ragioni di questa affermazione e non crediamo che rifletta il quadro completo di ciò che il doppio apporta allo sport a livello commerciale, competitivo o di coinvolgimento dei fan.

Abbiamo ripetutamente offerto il nostro contributo al marketing del nostro sport, offerte che l’ATP ha ripetutamente respinto. Invece vediamo un marketing deludente del doppio, l’incapacità di sfruttare le trasmissioni televisive e altre partnership commerciali, e una scarsa organizzazione e promozione degli eventi. Ognuno di noi ha dedicato la propria vita a questo sport: anni di allenamento, viaggi incessanti e sacrifici che la maggior parte dei fan non vede mai. Il doppio non è un ripensamento in cui ci siamo ritrovati.

Per molti di noi, è dove abbiamo trovato il nostro più grande successo e dove il tennis ha trovato parte del nostro successo. Le sue partite più emozionanti – in ogni Grande Slam, in ogni Olimpiade, in ogni incontro di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. È sempre stata parte integrante dell’identità di questo sport, non una sua versione ridotta.

E non si tratta solo di noi. Ridurre il doppio significa ridurre le opportunità di lavoro per gli allenatori, i fisioterapisti e i preparatori atletici che lavorano al nostro fianco, per le federazioni nazionali che sviluppano i talenti del doppio, per i club che gestiscono programmi di doppio e per la prossima generazione di giocatori che vedono una carriera nel doppio come un percorso concreto e realizzabile verso il professionismo.

L’ATP ama ripeterci che il tennis non è mai stato in una posizione commerciale più forte di adesso. Questo è esattamente il momento sbagliato per iniziare a smantellare uno dei suoi pilastri più importanti. Piuttosto che costringerci a valutare le nostre opzioni legali, chiediamo all’ATP di fermare queste proposte e di sedersi a un tavolo con noi, i suoi membri, con l’obiettivo di far crescere e sviluppare attivamente il nostro fantastico sport“.