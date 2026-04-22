AtpNewsWta

Masters/WTA 1000 Madrid 2026: programma, orari, ordine di gioco di giovedì 23 aprile. Tocca a Paolini

By Luca Innocenti
3 Min Read
Jasmine Paolini - Foto Domenico Cippitelli/IPA Sport

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 23 aprile del Masters/WTA 1000 Madrid 2026. Per i colori azzurri toccherà a Jasime Paolini, chiamata all’esordio sul campo 4 contro Laura Siegemund, a caccia di risultati positivi e fiducia dopo un avvio di 2026 complicato. Per il tabellone femminile in campo anche la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka che farà il suo esordio sulla terra madrilena contro Peyton Stearns sul Manolo Santana Stadium subito dopo la partita di Iga Swiatek. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI GIOVEDÌ 23 APRILE

Manolo Santana Stadium

Ore 11:00 – (WC) Carreno Busta vs Fucsovics
Non prima delle 13:00 (4) Swiatek vs (Q) Snigur
A seguire – (1) Sabalenka vs Stearns
A seguire – Ugo Carabelli vs (WC) Monfils
Non prima delle 19:00 – (9) Andreeva – Udvardy

Arantxa Sanchez Stadium

Ore 11:00 – Bondar vs (7) Svitolina
A seguire – Munar vs Shevchenko
A seguire – (Q) Vallejo vs Dimitrov
Non prima delle 17:00 Osorio vs (14) Osaka
A seguire – (WC) Landaluce vs Walton

Stadium 3

Ore 11:00 – (11) Bencic vs Marcinko
A seguire – Bouzas Maneiro vs (18) Shnaider
A seguire – (LL) Kypson vs Tsitsipas
A seguire – (LL) Trungelliti vs (Q) Merida
A seguire – (Q) Budkov Kjaer vs Opelka

Court 4 

Ore 11:00 – Atmane vs Kecmanovic
A seguire – Marozsan vs Quinn
A seguire – Siegemund vs (8) Paolini
A seguire – Linette vs (15) Jovic
A seguire – (30) Baptiste vs (WC) Quevedo

Court 5

Ore 11:00 Uchijima/ Starodubtseva vs (29) Cristian
A seguire – (Q) Galfi/ Tomljanovic vs (22) Kalinskaya
A seguire – (Q) Parks vs (31) Li
A seguire – (24) Fernandez vs Grabher

Court 6

Ore 11:00 – (LL) Garin vs Blockx
A seguire – Borges vs Navone
A seguire – (Q) Gaubas vs Baez
A seguire – Altmaier vs J.M. Cerundolo

Court 7

Non prima delle 12:00 – (28) Wang vs (WC) Samson
A seguire  (23) Bouzkova vs (Q) Kalinina/ Rakhimova

Court 8 

Ore 11:00 – Hanfmann vs Giron
A seguire – Popyrin vs (Q) Damm

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

