J.J. Wolf: anatomia di una (sfortunata) caduta

La carriera di Jeffrey John Wolf non può essere definita se non come una continua montagna russa: tra soddisfazioni, infortuni e nuovi inizi, il suo percorso tennistico è a dir poco sorprendente. Dopo i buoni risultati ottenuti tra il 2022 e il 2023, tra prestazioni solide negli Slam e segnali incoraggianti nel circuito maggiore, nel febbraio 2025 subisce un grave infortunio alla spalla. Da lì inizia un lungo stop, che lo costringe a fermarsi per mesi e a perdere terreno in classifica, da cui ora sta provando a risalire.

Le origini

Il classe 1998, nato a Cincinnati, esordisce nel circuito junior ITF nel 2015 e raggiunge poco dopo il suo best ranking, numero 18. A diciotto anni si iscrive alla Ohio State University, dove cresce notevolmente fino a diventare uno dei migliori atleti del circuito collegiale. Nel 2018 vince 45 dei 48 match disputati, risultato che lo spinge a tentare definitivamente la strada del professionismo.

Il periodo più brillante

Dopo diversi anni tra i protagonisti del circuito Challenger, nel 2022 il ventitreenne comincia a mettersi in evidenza anche nel circuito maggiore, scalando la classifica fino a entrare in top 100 e raggiungendo il terzo turno allo US Open.

Nella stagione successiva lo statunitense ottiene i migliori risultati della carriera: il quarto turno all’Australian Open, la semifinale nell’ATP 500 di Dallas e il conseguente best ranking, numero 39 del mondo. A questi si aggiungono la semifinale all’ATP 250 di Atlanta e il quarto turno al Masters 1000 di Shanghai.

L’inizio dell’incubo

Nonostante un percorso in crescita e senza particolari intoppi, la situazione cambia improvvisamente. Nell’ottobre 2023, durante il match perso contro Mackenzie McDonald al Masters 1000 di Parigi, Wolf subisce un primo infortunio che lo costringe a chiudere in anticipo la stagione: sarà solo l’inizio dei problemi.

Il 2024 si rivela un anno estremamente complicato per l’americano: una sola vittoria nel main draw ATP fino a luglio, due mesi di stop nella prima parte di stagione e risultati negativi che lo fanno uscire dalla top 100. Costretto a ripartire dai Challenger, non riesce a ritrovare continuità e conclude l’anno in anticipo, attorno alla posizione numero 250 del ranking.

Il 2025 rappresenta il momento più difficile del suo percorso: a febbraio arriva un grave infortunio alla spalla, seguito da un’operazione che lo tiene lontano dai campi per il resto della stagione.

Una parziale ripresa

A distanza di dodici mesi, grazie a una wild card, Wolf torna in campo all’ITF M15 di Naples, in Florida, riuscendo subito a vincere il torneo e ritrovando sensazioni positive, anche con l’aiuto del nuovo coach Shariq Khan.

La terra verde continua a regalargli buone indicazioni: a Savannah arriva il ritorno alla vittoria nel circuito Challenger, con il primo successo in un match di questo livello dopo oltre un anno.

Un segnale incoraggiante, che può rappresentare l’inizio di una nuova fase. Il livello di tennis non è mai stato in discussione, così come i risultati ottenuti in passato. Ora l’obiettivo è ritrovare continuità e, passo dopo passo, riavvicinarsi al circuito che più gli appartiene. Perché un giocatore con le sue qualità, tecniche e anche caratteriali, può ancora dire molto nel tennis che conta.