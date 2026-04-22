Camila Giorgi: “Nel 2027 tornerò a giocare WTA”, verità o ironia?

Una risposta breve, diretta, ma sufficiente per riaccendere l’attenzione. Attraverso una Instagram Stories, Camila Giorgi ha risposto così alla domanda sul possibile ritorno nel circuito WTA: “Sì, nel 2027”. Nessun annuncio ufficiale, solo una frase, arrivata all’interno di un box domande sul proprio profilo. Un contesto informale, che inevitabilmente lascia spazio a più interpretazioni.

Negli ultimi mesi, però, qualche segnale c’era già stato. Tra video di allenamenti e scambi in campo, l’azzurra ha lasciato intravedere un legame ancora vivo con il tennis, alimentando curiosità su un possibile rientro. Il tutto mentre si avvicina anche un momento importante della sua vita personale, con la maternità prevista entro la fine dell’anno.

E allora resta la domanda: si tratta di un’indicazione reale o semplicemente di un modo per creare attenzione attorno al proprio nome? Verità o ironia? Di certo, il talento non è mai stato in discussione. Capace di spingersi fino al numero 26 del mondo nel 2018, Giorgi ha sempre avuto nelle corde un tennis brillante e imprevedibile. Il resto, per ora, resta sospeso tra possibilità e suggestione.