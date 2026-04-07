Challenger 125 Monza 2026: Vasami subito ko, passa Brancaccio in due set

È di Raul Brancaccio il derby di primo turno al Challenger 125 di Monza, che ha visto uscire sconfitto in due set Jacopo Vasamì, con il punteggio periodico di 7-5 7-5. Il giovane di Avezzano, cresciuto tennisticamente a Roma, aveva passato brillantemente i due turni di qualificazione, battendo nettamente la prima testa di serie Henri Squire (6-0 6-3) nell’incontro decisivo per aggiudicarsi l’accesso al main draw. Nel prossimo turno, il tennista campano si troverà di fronte un altro derby, stavolta contro Stefano Travaglia.

LA PARTITA

In un lungo primo set, caratterizzato da tante occasioni sia per Brancaccio sia per Vasamì, con nove palle break salvate in totale su dieci concesse, a spuntarla è il 28enne di Torre del Greco, il quale, a un passo dal tie break, strappa la battuta al 19enne azzurro e chiude 7-5.

Nel secondo set parte forte Vasamì, che si guadagna due palle per portarsi avanti 2-0, ma non ne riesce a sfruttare neanche una. Brancaccio, forte della maggiore esperienza rispetto al suo avversario, capisce il momento e punta deciso sul gioco successivo, centrando il break.

Proprio quando la partita sembra aver preso una piega definita, riecco Vasamì: controbreak tre game più tardi. A quel punto si ristabilisce un equilibrio che, però, si spezza ancora una volta, come nel primo parziale, sul 5-5. Brancaccio, complice anche qualche errore di troppo del suo avversario, strappa il servizio e la partita termina poco dopo: altro 7-5 e game, set e match dopo un’ora e 59 minuti.

BENE CECCHINATO

In mattinata, il tennis azzurro sorride anche negli altri incontri con bottino pieno nelle partite di apertura. Un grande Marco Cecchinato ha battuto in rimonta l’austriaco Sandro Kopp (4-6 6-1 7-6), spuntandola al tie break decisivo, in cui si è anche trovato sotto di un minibreak, e Andrea Guerrieri, partito dalle qualificazioni, ha superato brillantemente Guy Den Ouden in un match senza storia (6-4 6-2).

Nel round successivo, l’ex semifinalista al Roland Garros affronterà il vincente della sfida tra Landaluce e Arnaboldi, mentre l’emiliano giocherà contro Bellucci.