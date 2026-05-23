Sinner si allena con Blockx al Roland Garros: il resoconto dal vivo

Da Parigi

Terzo giorno a Parigi, terzo allenamento, stesse modalità (un’ora su un campo secondario e la seconda sul Centrale). Jannik Sinner ha scelto Alexander Blockx, numero 36 ATP e recente semifinalista a Madrid, per la sessione odierna (sabato 23 maggio) al Roland Garros. L’allenamento ha preso il via alle ore 11, con un gran bel caldo, sul campo 6 (un po’ più grande rispetto al 4 e al 5 dei primi due giorni parigini). All’interno del Yannick Noah Day, che si svolge ogni anno nel sabato pre-torneo, Sinner e Blockx hanno iniziato a scambiare davanti a un nutrito pubblico. Tantissimi i bambini presenti come da tradizione.

SMORZATE NON A CASO

L’allenamento, ovviamente alla presenza di Vagnozzi, Cahill, Ferrara e Resnicoff (e coach Bemelmans dal lato del belga) si è spostato quasi subito sulle due diagonali, prima di dritto e quindi di rovescio (Blockx in questo specifico frangente ha fatto più fatica a tenere il ritmo del numero 1 del mondo). Si è poi passati a una fase di fondo-rete, così da provare volée e smash, e quindi al servizio. Una parte considerevole della prima ora è stata dedicata alla battuta, con Sinner che, in uscita dal servizio, ha spessissimo provato la smorzata; inizialmente pareva una casualità, mentre è stato evidente col passare dei minuti che fosse una scelta per cercare di eseguire il maggior numero di palle corte. La prima parte dell’allenamento è finita con Sinner che ha regalato una pallina a un felicissimo bimbo.

PROSECCO IN MANO

L’allenamento, come di consueto, è proseguito dalle 12 alle 13 sul Philippe Chatrier, oggi strapieno. Si è disputato un vero e proprio set, come da tradizione del Yannick Noah Day, è Sinner se lo è aggiudicato 6-2 con grande facilità, praticamente col ‘prosecco in mano’. Jannik ha tirato fuori dal cilindro colpi di puro spettacolo (rovesci lungolinea vincenti, smorzate, volée molto precise) e altri, ancor più importanti in vista del torneo, di grande solidità e lucidità. L’avvicinamento al primo turno di martedì contro Clement Tabur prosegue dunque nel migliore dei modi.