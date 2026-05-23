WTA 250 Rabat 2026: ritiro per Kalinina in finale contro Marcinko, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Anhelina Kalinina contro Petra Marcinko nella finale del WTA 250 di Rabat 2026. Infortunio al piede destro per l’ucraina, che aveva chiamato medical timeout al termine del secondo set e ha deciso di fermarsi sul punteggio di 6-2 3-0 in favore della croata.

IL MONTEPREMI DEL TORNEO DI RABAT

RITIRO KALININA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Kalinina perdente, Marcinko vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo e al secondo parziale, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile. Saranno pagate anche le eventuali giocate sulla vittoria del torneo in antepost di Marcinko. Risulteranno perdenti le giocate con la vittoria del torneo di Kalinina in antepost